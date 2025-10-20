11:08
Происшествия

За неделю в Кыргызстане зафиксировано более 24 тысяч фактов нарушения ПДД

Фото ГУОБДД

С 13 по 19 октября по Кыргызстану было выявлено 24 тысячи 566 фактов нарушения Правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУОБДД.

Отмечается, что за различные нарушения на штрафстоянку было помещено 2 тысячи 753 автомобиля.

Нарушения по видам:

  • управление транспортными средствами без соответствующих документов — 1 тысяча 642;
  • управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения — 284;
  • незаконное затемнение стекол автомобиля — 232;
  • нарушения ПДД с участием пешеходов — 220;
  • нарушения правил эксплуатации транспортных средств — 3 тысячи 438;
  • автохулиганство — 35;
  • превышение установленной скорости — 4 тысячи 9;
  • управление транспортным средством с подложными государственными номерами — 14;
  • другие факты нарушения ПДД — 11 тысяч 939.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/347736/
просмотров: 283
