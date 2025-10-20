За неделю в Кыргызстане зафиксировано более 24 тысяч фактов нарушения ПДД

С 13 по 19 октября по Кыргызстану было выявлено 24 тысячи 566 фактов нарушения Правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУОБДД.
Отмечается, что за различные нарушения на штрафстоянку было помещено 2 тысячи 753 автомобиля.
Нарушения по видам:
- управление транспортными средствами без соответствующих документов — 1 тысяча 642;
- управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения — 284;
- незаконное затемнение стекол автомобиля — 232;
- нарушения ПДД с участием пешеходов — 220;
- нарушения правил эксплуатации транспортных средств — 3 тысячи 438;
- автохулиганство — 35;
- превышение установленной скорости — 4 тысячи 9;
- управление транспортным средством с подложными государственными номерами — 14;
- другие факты нарушения ПДД — 11 тысяч 939.