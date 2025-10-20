За неделю в Кыргызстане зафиксировано более 24 тысяч фактов нарушения ПДД

С 13 по 19 октября по Кыргызстану было выявлено 24 тысячи 566 фактов нарушения Правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУОБДД.

Отмечается, что за различные нарушения на штрафстоянку было помещено 2 тысячи 753 автомобиля.

Нарушения по видам: