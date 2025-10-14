В Таласской области на баланс государства возвращен дом быта

В Таласской области перешедший в частную собственность дом быта возвращен на баланс государства. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

Отмечается, что двухэтажное здание в центре села Бакай-Ата было приватизировано незаконно. Площадь составляет 937 квадратных метров, а земельный участок, на котором расположено здание, имеет общую площадь 0,16 гектара.

В ГКНБ добавили, что в это здание планируется переселить коллектив Бакай-Атинского сельского округа, депутатов местного кенеша и сотрудников районного ЦОН.