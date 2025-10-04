Государству вернули 795 гектаров сельскохозяйственных земель в Чуйской области

На баланс государства возвращены сельскохозяйственные земли общей площадью 795 гектаров, расположенные в Сокулукском районе Чуйской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГКНБ.

По данным ведомства, в начале 2000-х годов указанные земли были переданы в ведение Жаны-Пахтинского айыл окмоту с целью распределения среди дольщиков. Но документально участки так и не были оформлены и распределены, формально находясь в бесхозном состоянии.

«Несмотря на отсутствие надлежащей правовой базы, органы местного самоуправления на протяжении двадцати лет сдавали участки в аренду жителям без официальной регистрации и уплаты платежей в бюджет», — сообщили в ГКНБ.

Теперь участки официально переданы на баланс Жаны-Пахтинского айыл окмоту. ГКНБ даст правовую оценку действиям должностных лиц, допустивших нарушения.