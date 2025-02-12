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Фиктивные работы: прокуратура выявила махинации при строительстве школы

Прокуратура Джалал-Абадской области выявила факты нарушений при строительстве школы № 67 имени А.Кулубаева в селе Дардак-Добо Аксыйского района.

В ходе проверки установлено, что должностные лица областного управления капитального строительства подписали акты о выполнении работ, которые фактически не были проведены.

Среди невыполненных, но оплаченных работ – благоустройство территории, установка видеонаблюдения, оснащение школы спортивным инвентарем и другие обязательства подрядчика ОсОО «К». В результате государству нанесен ущерб на сумму 8,2 миллиона сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 337 (злоупотребление должностным положением), 346 (служебный подлог) и 210 (присвоение или растрата вверенного имущества) УК КР.

Материалы переданы в ГУ ГКНБ Джалал-Абадской области для дальнейшего расследования.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/319750/
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