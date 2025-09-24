15:18
Происшествия

ГКНБ задержал бывшего депутата Жогорку Кенеша, директора строительной компании

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики сообщил о задержании директора ОсОО «Строительная компания Береке» — С.У.Ч., ранее являвшегося депутатом Жогорку Кенеша от партии «Кыргызстан».

ГКНБ
Фото ГКНБ. По итогам следственных мероприятий С.У.Ч. предъявлено обвинение

По данным спецслужбы, 4 апреля 2019 года между С.У.Ч. и гражданином А.А. был заключен договор долевого участия на строительство многоэтажного жилого дома в городе Оше. В рамках соглашения А.А. передал под застройку земельный участок площадью 45 соток.

Согласно условиям договора, строительная компания обязалась по завершении работ передать А.А. 2 тысячи 750 квадратных метров в новом доме. Однако, как утверждает ГКНБ, директор фирмы не выполнил обязательств и, используя свое влияние, оформил участок на компанию.

По итогам следственных мероприятий С.У.Ч. предъявлено обвинение по пункту 1 части 4 статьи 209 Уголовного кодекса КР (мошенничество в особо крупном размере). Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу на период следствия.

Расследование продолжается.

Сулайман Урманбетович Чекиров 

Родился в 1976 году. Был депутатом Жогорку Кенеша VI созыва (2015–2020) от партии «Кыргызстан». Работал в Комитете по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию.

После окончания депутатских полномочий вернулся к предпринимательской деятельности. Возглавлял ОсОО «Строительная компания Береке».
