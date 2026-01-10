16:00
Общество

В Узбекистане ввели ограничения на работу метановых заправок

С 8 января метановые заправки Узбекистана будут работать по ограниченному графику. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики страны.

По ее данным, это связано с наблюдаемым снижением давления в магистральных газопроводах.

Одной из главных задач является стабильное обеспечение природным газом жилых домов и объектов социальной сферы. В связи с этим вводятся ограничения на работу метановых заправок. Они открываются с 10.00 до 16.00.

Меры носят временный характер, и в настоящее время проводятся практические работы по нормализации давления газа.
