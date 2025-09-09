12:48
Происшествия

Военная прокуратура раскрыла случаи насилия в армии КР: подозреваемые задержаны

Военной прокуратурой Джалал-Абадского гарнизона установлен факт применения физического насилия помощником начальника караула 5-го конвойного батальона Базар-Коргонского района, ефрейтором Т.у.Н., в отношении рядового военнослужащего.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 388 УК КР, подозреваемый задержан и водворен в ИВС Джалал-Абадского ГУВД.

Кроме того, военной прокуратурой Бишкекского гарнизона возбуждено уголовное дело по фактам насилия и пыток в отношении военнослужащих в/ч № 2026 Пограничной службы. В качестве подозреваемого задержан командир подразделения, прапорщик А.Б.Т., который помещен в гарнизонную гауптвахту города Бишкека.

В настоящее время по обоим уголовным делам продолжаются следственные действия.
