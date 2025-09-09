Нарушения миграционных правил. В Узбекистан из США депортированы 39 граждан

В Узбекистан из США депортированы 39 граждан. Причина — отсутствие законных оснований для пребывания в Соединенных Штатах, сообщило американское посольство в Ташкенте.

«Рейс стал очередным в серии продолжающихся действий Соединенных Штатов по обеспечению безопасности своих границ», — говорится в сообщении.

«США привержены делу прекращения нелегальной иммиграции и защиты границ страны и граждан. Лица, незаконно въехавшие в Соединенные Штаты, будут приговорены к тюремному заключению и депортации», — заявили в посольстве.

В дипмиссии добавили, что США «подтверждают глубокую признательность правительству Узбекистана за тесное сотрудничество в содействии операциям по депортации».

Напомним, в апреле в Узбекистан были депортированы более 100 человек, находящихся в США незаконно.