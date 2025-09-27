В Бишкеке еще одна женщина родила в патрульной машине. Это случилось вчера вечером, сообщила пресс-служба УПСМ.

Сотрудники патрульной милиции собирались оперативно доставить женщину в больницу, однако по дороге начались роды. Ребенок появился на свет в машине, после мать и новорожденного передали врачам. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В УПСМ отметили работу своих сотрудников и выразили им благодарность за оперативность и слаженную работу.

Ранее сообщалось, что бишкекчанка родила ребенка в патрульной машине. К сотрудникам патрульной милиции обратились с просьбой довезти беременную женщину в роддом. Сотрудники УПСМ незамедлительно приняли меры, но женщина родила прямо в машине.