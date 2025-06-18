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Происшествия

В Чуйском роддоме умерла роженица, ребенок в тяжелом состоянии

В Чуйском роддоме 7 июня скончалась 36-летняя роженица. Информацию об этом 24.kg подтвердил директор областной больницы Догдурбек Жекшебаев.

По его словам, жительница Чуйского района состояла на учете по месту жительства. «К нам поступила на сроке 36 недель. Медики наблюдали за ней, ночью начались стремительные роды. По словам акушеров-гинекологов, женщина отказалась от кесарева сечения, после родов открылось кровотечение. По результатам вскрытия, роженица умерла от геморрагического шока», — сказал Догдурбек Жекшебаев.

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Он отметил, что это были четвертые роды у женщины.

«Первая беременность закончилась рождением мертвого плода. Во вторую и третью беременность женщина также немного не доходила срок, но на свет появились девочки. Затем 11 лет перерыва», — добавил директор больницы.

По его данным, создана комиссия Минздрава, проводится служебное расследование. Идет следствие.

Ребенок находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/333129/
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