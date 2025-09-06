15:40
Происшествия

В Казахстан из Кыргызстана экстрадирован подозреваемый в крупном мошенничестве

В Казахстан из Кыргызстана экстрадирован подозреваемый в крупном мошенничестве. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре РК.

По данным ведомства, по запросу главного надзорного органа из КР экстрадирован подозреваемый в совершении серии мошенничеств на территории Алматинской области.  

Следствием установлено, что в 2019–2022 годах он вместе с сообщниками под видом продажи торговых бутиков на одном из крупнейших продовольственных рынков региона обманул 11 предпринимателей. Сумма ущерба составила 126 миллионов тенге.

Подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск. В августе 2025 года его задержали в Бишкеке. В установленном порядке он передан Казахстану для дальнейшего расследования и привлечения к уголовной ответственности. Ему грозит наказание от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
