Отсутствовал сертификат. В Казахстан вернули 48 тонн шрота подсолнечного

Департамент химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 4 сентября в ходе контрольных мероприятий на «Сводном посту» вблизи пункта пропуска «Чалдовар» на кыргызско-казахском участке государственной границы выявил нарушения карантинных фитосанитарных требований.

Установлено, что при ввозе на территорию Кыргызстана из Казахстана 48 тонн шрота подсолнечного отсутствовал фитосанитарный сертификат.

Согласно пункту 3.7 Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории ЕАЭС (решение комиссии ТС от 18 июня 2010 года № 318), груз вернули отправителю.