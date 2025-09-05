13:03
Происшествия

Отсутствовал сертификат. В Казахстан вернули 48 тонн шрота подсолнечного

Департамент химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 4 сентября в ходе контрольных мероприятий на «Сводном посту» вблизи пункта пропуска «Чалдовар» на кыргызско-казахском участке государственной границы выявил нарушения карантинных фитосанитарных требований. 

Установлено, что при ввозе на территорию Кыргызстана из Казахстана 48 тонн шрота подсолнечного отсутствовал фитосанитарный сертификат.

Согласно пункту 3.7 Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории ЕАЭС (решение комиссии ТС от 18 июня 2010 года № 318), груз вернули отправителю.
