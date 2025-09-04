Дорога из миллионов: начальник лесхоза пойман на взятке

В ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудники ГКНБ задержали начальника Чаткальского лесхоза лесной службы при МЧС Б.М.О. за вымогательство взятки. Об этом сообщил пресс-центр госкомитета.

Фото ГКНБ. Начальник лесхоза пойман на взятке в Чаткальском районе

По данным следствия, Б.М.О. получил 5 миллионов сомов от директора ОсОО «Алтын Белги» Ж. у. А. за беспрепятственное продолжение работы предприятия по добыче золота в местности Чон-Жайык Чаткальского района Джалал-Абадской области. Он угрожал в противном случае арестом имущества и созданием препятствий со стороны госорганов.

Во время задержания деньги выложили на дорогу, что наглядно показало масштаб взятки.

Задержанный водворен в следственный изолятор ГКНБ. По факту начали досудебное производство, ведутся следственные действия.