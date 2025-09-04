Государству возвращены сельскохозяйственные земли в Джалал-Абадской области

Региональным управлением по Джалал-Абадской области Службы по земельному и водному надзору была проведена проверка на территории айыльных аймаков Эргеш Алиев и Сакалды Ноокенского района. Об этом сообщает Минсельхоз.

По его данным, в ходе проверки выявлено, что ряд земельных участков сельскохозяйственного назначения был незаконно передан в аренду частным лицам сроком на 49 лет.

Бывшие главы айыльных аймаков без получения заключений уполномоченных государственных органов оформили данные участки как «непригодные для сельского хозяйства» и сдали их в аренду с нарушением требований законодательства. Между тем результаты выездной проверки подтвердили, что эти земли полностью пригодны для ведения сельскохозяйственной деятельности.

В результате разъяснительной работы, проведенной на основании требований утратившего силу Земельного кодекса, арендаторы, осознав, что получили земельные участки с нарушением закона, добровольно вернули в государственную собственность земельные участки общей площадью 3,1 гектара.

Данная работа проводится с целью обеспечения законного использования сельскохозяйственных земель и соблюдения требований земельного законодательства. Служба по земельному и водному надзору сообщает, что подобные мероприятия будут проводиться на системной основе.