Происшествия

В результате крушения фуникулера в Лиссабоне погибли 15 человек

В результате крушения фуникулера в Лиссабоне погибли 15 человек. Об этом сообщает CNN Portugal.

По данным издания, сейчас известно о 15 погибших, еще 18 человек пострадали. Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Ранее местные СМИ сообщили, что фуникулер «Глория» в Лиссабоне сошел с рельс и врезался в здание. Причина аварии не сообщается.

Пострадавшие получили ранения и травмы разной степени тяжести, среди них один ребенок, сообщает полиция. Предположительно, аварию вызвал обрыв кабеля, после чего вагон сошел с рельсов и врезался в здание.

Фуникулер «Глория» в Лиссабоне очень популярен среди туристов. Он был построен еще в XIX веке и связывает один из центральных районов Байша с расположенным на холме районом Байрру-Алту.

Городской совет Лиссабона объявил трехдневный траур в связи с аварией. Мэр города Карлуш Муэдаш назвал этот день «трагическим».
