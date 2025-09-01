В Бишкеке задержаны пластический хирург и косметологи-контрабандисты. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.















В МВД поступила информация о том, что через закрытые группы в мессенджере Telegram незаконно продают несертифицированные косметические лекарства и медицинские изделия, предназначенные для использования в эстетической медицине. Установлено, что препараты ввозились в Кыргызстан без уплаты таможенных пошлин и налогов, а также без прохождения надлежащего контроля в Министерстве здравоохранения. Возбуждено дело по статье «Экономическая контрабанда» УК КР.

20 августа правоохранители провели обыски по 12 адресам, где обнаружили и изъяли крупные партии косметологических препаратов, не имеющих соответствующих сертификатов и разрешений на их использование. Также выявлены и ликвидированы нелегальные кабинеты, где со стороны отдельных лиц оказывались косметологические услуги без соответствующих лицензий и разрешительных документов. Задержано шесть человек. Их водворили в ИВС.







Кроме того, 29 августа провели обыск в одной из клиник пластической хирургии, где обнаружены и изъяты крупные партии аналогичных косметологических препаратов, не имеющих соответствующих сертификатов и разрешений на их использование. Также в отношении одного из врачей указанной клиники поступили многочисленные заявления от граждан, пострадавших от пластических операций. Задержан 43-летний К.М., которого также водворили в ИВС. Следствие продолжается.