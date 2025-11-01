17:29
В Барскооне открыли памятник Махмуду Кашгари (Барскани)

В селе Барскоон Иссык-Кульской области состоялось торжественное открытие памятника выдающемуся тюркскому ученому и мыслителю Махмуду Кашгари (Барскани).

Как сообщили организаторы, установка памятника стала результатом многолетней работы и символом культурного единства тюркского мира.

Фото из интернета. В Барсконе открыли памятник Махмуду Кашгари (Барскани)

Проект реализован при поддержке Союза муниципалитетов тюркского мира, районной администрации Джети-Огузского района и братского турецкого города — муниципалитета Багджылар.

Памятник призван увековечить память великого исследователя тюркских языков и подчеркнуть дружбу и духовное родство между Кыргызстаном и Турцией.
