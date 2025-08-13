Завод «Ак-Сай Цемент» в Ошской области передан государству

Государственный комитет национальной безопасности заявил, что государству передан завод «Ак-Сай Цемент», расположенный в Ноокатском районе Ошской области.

По данным ГКНБ, в 2022 году решением Ынтымакского айыл окмоту обществу с ограниченной ответственностью «Ак-Сай Цемент» был выделен земельный участок площадью 10 гектаров для строительства завода. Но вынесение этого постановления нарушило требования Земельного кодекса КР.

Таким образом, как уточнили в спецслужбах, компания незаконно приватизировала участок, построила и эксплуатировала цементный завод.

В результате оперативно-розыскных мероприятий руководитель ОсОО «Ак-Сай Цемент» добровольно передал государству цементный завод вместе с его строениями и земельным участком площадью 10 гектаров.