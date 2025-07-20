22:20
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Происшествия

Автомобиль и мопед столкнулись в селе Ленинском

Легковой автомобиль и мопед столкнулись в селе Ленинском Чуйской области. Об этом 24.kg сообщили читатели.

Судя по их комментарию в видео, правила дорожного движения нарушил водитель автомобиля, под которым оказался мопед.

По утверждению очевидцев, водитель скутера остался жив. «При вызове 103 была в ожидании 15 минут. Потом сказали позвонить на номер 112. В итоге водителя мопеда отвезли в больницу на одной из мимо проезжающих машин», — сообщила читательница.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp и Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/336879/
просмотров: 1091
Версия для печати
Материалы по теме
В России с начала года с участием мигрантов произошло всего 3,7 процента ДТП
Количество ДТП снизилось в Иссык-Кульской области Кыргызстана
В Бишкеке мотоцикл оказался под колесами грузовика
Велосипедист сбил пешехода на Южной магистрали в Бишкеке
Скутеристы бастуют — просят власти решить их вопрос
Из-за ДТП от должности отстранили замначальника Свердловского РУВД Бишкека
В РФ в ДТП с участием кыргызстанца погиб первый испытатель вакцины «Спутник V»
Внедорожник протаранил забор военкомата. МВД проводит проверку
Внедорожник протаранил забор Октябрьского военкомата. Есть пострадавший
На проспекте в Бишкеке самокатчик столкнулся с многоместным велосипедом
Популярные новости
Кыргызстанец осужден за&nbsp;госизмену. Он&nbsp;был агентом спецслужб другой страны Кыргызстанец осужден за госизмену. Он был агентом спецслужб другой страны
Из&nbsp;Ленинградской области выдворили 1&nbsp;тысячу мигрантов, в&nbsp;том числе граждан&nbsp;КР Из Ленинградской области выдворили 1 тысячу мигрантов, в том числе граждан КР
ГКНБ сообщил подробности задержания начальника 4-го управления мэрии Бишкека ГКНБ сообщил подробности задержания начальника 4-го управления мэрии Бишкека
Бывший мэр Балыкчи лишился машины после дрифта на&nbsp;Сон-Куле Бывший мэр Балыкчи лишился машины после дрифта на Сон-Куле
Бизнес
Официальное заявление ЧПК &laquo;Джунда&raquo; Официальное заявление ЧПК «Джунда»
Когда копилка страны растет: почему стоит гордиться Национальным банком Когда копилка страны растет: почему стоит гордиться Национальным банком
MMarket расширяет границы: доставка теперь доступна по&nbsp;всему Кыргызстану MMarket расширяет границы: доставка теперь доступна по всему Кыргызстану
Какие сериалы в&nbsp;центре внимания сегодня? Смотри бесплатно в&nbsp;кинотеатре Start Какие сериалы в центре внимания сегодня? Смотри бесплатно в кинотеатре Start
20 июля, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 июля: местами дожди Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 июля: местами дожди
19:34
Автомобиль и мопед столкнулись в селе Ленинском
19:31
Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух прибыл в Кыргызстан
19:25
Очередное дерево упало на автомобиль в Бишкеке
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки, детские шоу и кино