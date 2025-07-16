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Происшествия

Землетрясение произошло в Таласской области Кыргызстана

Землетрясение произошло в Таласской области Кыргызстана. Об этом сообщил Институт сейсмологии Национальной академии наук КР.

По его данным, землетрясение произошло сегодня в 7.27.

Его очаг располагался в 3 километрах от села Калба, 7 километрах от села Атая Огонбаева, 8 километрах от села Кара-Суу, 19 километрах от города Талас.

В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составила: в селах Калба, Атай Огонбаева, Кара-Суу, Кок-Кашат — 3,5 балла, селах Козучак, Жон-Арык, Кызыл-Туу, Ак-Жар, Ак-Сай, Чат-Базар, Сасык-Булак, город Талас — 3 балла.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/336350/
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