Изнасилование 15-летней девочки. Акыйкатчи сообщила о ходе дела

15-летняя девочка из Сузакского района до сих пор находится в интернате для девочек «Гульзар» в Иссык-Атинском районе. Об этом сообщила акыйкатчи Джамиля Джаманбаева в своем Telegram-канале.
Напомним, 43-летний житель Сузакского района Джалал-Абадской области насиловал свою падчерицу в течении двух лет. По словам подростка, ее мать также знала об этом, но не предприняла никаких действий, а вместо этого обвинила и отругала свою дочь.
Девочка только в апреле 2025 года обратилась в милицию. Из-за того, что матери не было в стране, девочку разместили в интернат.
Джамиля Джаманбаева отмечает, что институт отслеживает ситуацию подростка и расследование уголовного дела.
Сотрудники аппарата омбудсмена недавно посетили девочку в интернате.
Подросток сообщила, что очень скучает по своим младшим сестренкам и желает поехать к ним в Сузак.
«Но, к сожалению, родственники отца отказываются от опекунства над двумя младшими сестренками пострадавшей девочки. Поэтому в данный момент рассматривается вопрос об их возможном размещении в интернат. А мать девочек до сих пор не вернулась из ОАЭ, где она находится на заработках», — сообщила Джамиля Джаманбаева.
По информации акыйкатчи, подростку необходимо продолжить работу с психологом, кроме этого социальным службам рекомендовано провести ее медицинский осмотр.
Джамиля Джаманбаева также сообщила, что уголовное дело в отношении отчима пострадавшей девочки рассматривается в Сузакском районном суде. Ему предъявлено обвинение по статье 154 «Изнасилование» УК КР.