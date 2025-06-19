В Бишкеке задержан пользователь, нецензурно выражавшийся в соцсетях

В Бишкеке задержали пользователя соцсетей, который разместил в Сети материал с ненормативной лексикой. Об этом сообщает ГУВД.

Уточняется, что 16 июня в ходе мониторинга социальных сетей выявлен один из активных пользователей социальных сетей под ником asanov_live. Он опубликовал материал, где выражается нецензурной бранью. Пост вызвал общественный резонанс.

Были назначены религиозные и лингвистические экспертизы. По их результатам возбуждено уголовное дело по статье 330 «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР.

Фото ГУВД Бишкека. Подозреваемый

В результате следственно-оперативных мероприятий задержан гражданин К.М., 1982 года рождения, и водворен в ИВС.

ГУВД столицы настоятельно рекомендует не распространять в личных аккаунтах информацию, нарушающую нормы морали и вызывающую общественный резонанс. В противном случае вы можете быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.