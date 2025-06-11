Рейд против нелегалов. В Лос-Анджелесе пятые сутки продолжаются беспорядки

В Лос-Анджелесе пятые сутки продолжаются беспорядки, которые начались после рейда против нелегальных мигрантов.

Фотограф New York Post Тоби Кенхэм получил резиновую пулю в лоб во время беспорядков в Лос-Анджелесе. По словам журналиста, в момент выстрела он находился на возвышенности в одиночестве, на нем был жилет со знаком прессы. Это уже второй пострадавший в беспорядках журналист. 8 июня австралийская журналистка телеканала 9News Лорен Томаси вела репортаж с улиц Лос-Анджелеса в то время, когда один из сотрудников полиции навел на нее оружие и выстрелил резиновой пулей.

В ночь на вторник во время протестов задержали более 100 человек. Большинство людей, которые выходили протестовать в дневное время, вели себя мирно. Почти все случаи вандализма и насилия зафиксированы ночью, сообщила мэр города Карен Басс.

Протестующие забрасывали полицейских фейерверками и возводили баррикады. Известно о случаях мародерства: взломе магазинов, ограблении торговых точек и ресторанов. Пострадали в том числе магазины Apple и Adidas.

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что «если бы он не отправил Нацгвардию», Лос-Анджелес уже бы сгорел.

«Если бы я не отправил войска в Лос-Анджелес в последние три ночи, этот некогда прекрасный и великий город сейчас бы сгорел дотла, как 25 тысяч домов, сгоревших дотла в Лос-Анджелесе из-за некомпетентного губернатора и мэра», — сказал он.

Напомним, в Лос-Анджелесе рейд против нелегалов спровоцировал массовые беспорядки. По данным очевидцев, инспекторы Иммиграционной и таможенной полиции (ICE), которая занимается выявлением и депортацией нелегальных мигрантов, во время рейдов использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты. После этого в центре города собралось более 300 протестующих, осудивших жесткие методы.

Американский лидер направил в Лос-Анджелес 2 тысячи военнослужащих Национальной гвардии, что вызвало политический скандал.