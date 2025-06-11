11:36
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Происшествия

Рейд против нелегалов. В Лос-Анджелесе пятые сутки продолжаются беспорядки

В Лос-Анджелесе пятые сутки продолжаются беспорядки, которые начались после рейда против нелегальных мигрантов.

Фотограф New York Post Тоби Кенхэм получил резиновую пулю в лоб во время беспорядков в Лос-Анджелесе. По словам журналиста, в момент выстрела он находился на возвышенности в одиночестве, на нем был жилет со знаком прессы. Это уже второй пострадавший в беспорядках журналист. 8 июня австралийская журналистка телеканала 9News Лорен Томаси вела репортаж с улиц Лос-Анджелеса в то время, когда один из сотрудников полиции навел на нее оружие и выстрелил резиновой пулей.

В ночь на вторник во время протестов задержали более 100 человек. Большинство людей, которые выходили протестовать в дневное время, вели себя мирно. Почти все случаи вандализма и насилия зафиксированы ночью, сообщила мэр города Карен Басс.

Протестующие забрасывали полицейских фейерверками и возводили баррикады. Известно о случаях мародерства: взломе магазинов, ограблении торговых точек и ресторанов. Пострадали в том числе магазины Apple и Adidas.

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что «если бы он не отправил Нацгвардию», Лос-Анджелес уже бы сгорел.

«Если бы я не отправил войска в Лос-Анджелес в последние три ночи, этот некогда прекрасный и великий город сейчас бы сгорел дотла, как 25 тысяч домов, сгоревших дотла в Лос-Анджелесе из-за некомпетентного губернатора и мэра», — сказал он.

Напомним, в Лос-Анджелесе рейд против нелегалов спровоцировал массовые беспорядки. По данным очевидцев, инспекторы Иммиграционной и таможенной полиции (ICE), которая занимается выявлением и депортацией нелегальных мигрантов, во время рейдов использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты. После этого в центре города собралось более 300 протестующих, осудивших жесткие методы.

Американский лидер направил в Лос-Анджелес 2 тысячи военнослужащих Национальной гвардии, что вызвало политический скандал.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/332240/
просмотров: 582
Версия для печати
Материалы по теме
В части Лос-Анджелеса ввели комендантский час из-за погромов
В Лос-Анджелесе рейд против нелегалов спровоцировал массовые беспорядки
В США мужчину посадили за то, что он 36 лет выдавал себя за своего знакомого
В Лос-Анджелесе начался новый лесной пожар: тысячи людей эвакуируют
Пожары в Калифорнии. Число погибших в Лос-Анджелесе увеличилось до 16 человек
Пожары в Калифорнии стали самыми разрушительными в истории Лос-Анджелеса
Фильм «Качкын» участвует в Х Asian World Film Festival в Лос-Анджелесе
Первый в мире музей ИИ-искусства Dataland откроется в Лос-Анджелесе
Популярные новости
Почувствовали? В&nbsp;Кыргызстане сегодня произошло землетрясение Почувствовали? В Кыргызстане сегодня произошло землетрясение
Ранее пропавшую в&nbsp;Бишкеке Бермет Тагаеву нашли мертвой Ранее пропавшую в Бишкеке Бермет Тагаеву нашли мертвой
Находящийся в&nbsp;колонии осужденный в&nbsp;соцсетях призывал свергнуть власть Находящийся в колонии осужденный в соцсетях призывал свергнуть власть
Еще одно землетрясение произошло вчера в&nbsp;Кыргызстане Еще одно землетрясение произошло вчера в Кыргызстане
Бизнес
Услуги Госстраховой организации в&nbsp;MegaPay: больше возможностей и&nbsp;комфорта Услуги Госстраховой организации в MegaPay: больше возможностей и комфорта
Стадион, футбол и&nbsp;Wi-Fi: болей за&nbsp;НАШИХ с&nbsp;MEGA Стадион, футбол и Wi-Fi: болей за НАШИХ с MEGA
Как Бишкек встречал лето в&nbsp;Chill Zone Beeline Как Бишкек встречал лето в Chill Zone Beeline
Оформление ОСАГО в&nbsp;офисах Beeline&nbsp;&mdash; что может быть проще? Оформление ОСАГО в офисах Beeline — что может быть проще?
11 июня, среда
11:28
В результате пожара на ферме в Чуйской области сгорели 18 быков В результате пожара на ферме в Чуйской области сгорели...
11:17
Когда в небе над Кыргызстаном можно будет наблюдать метеорный поток?
11:11
Депутат жалуется, что протокольные поручения Жогорку Кенеша не исполняются
11:03
В посольстве Кыргызстана в Москве открыта онлайн-запись для граждан
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 11 июня