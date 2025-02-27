На Иссык-Куле задержаны подозреваемые в убийстве приятеля

Правоохранители задержали двух мужчин по подозрению в убийстве приятеля. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

19 февраля из Иссык-Кульской районной больницы в милицию сообщили о смерти пациента. По словам медиков, в тот день примерно в 23.50 к ним привезли сильно избитого мужчину примерно 25-30 лет, который скончался от полученных травм. Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 33-летний Т.Д., проживающий в Бишкеке.

Возбуждено дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР.

Оперативники установили личности подозреваемых и задержали их. Ими оказались 32-летний Н.Ж., житель Чолпон-Аты, и 32-летний К.А., житель Джети-Огузского района. Задержанные дали признательные показания и рассказали, что они избили приятеля из-за старых обид и за то, что он их оскорбил. Мужчин водворили в СИЗО на время следствия.