13:39
USD 87.45
EUR 91.84
RUB 1.01
Происшествия

На Иссык-Куле задержаны подозреваемые в убийстве приятеля

Правоохранители задержали двух мужчин по подозрению в убийстве приятеля. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

19 февраля из Иссык-Кульской районной больницы в милицию сообщили о смерти пациента. По словам медиков, в тот день примерно в 23.50 к ним привезли сильно избитого мужчину примерно 25-30 лет, который скончался от полученных травм. Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 33-летний Т.Д., проживающий в Бишкеке.

Возбуждено дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР.

Оперативники установили личности подозреваемых и задержали их. Ими оказались 32-летний Н.Ж., житель Чолпон-Аты, и 32-летний К.А., житель Джети-Огузского района. Задержанные дали признательные показания и рассказали, что они избили приятеля из-за старых обид и за то, что он их оскорбил. Мужчин водворили в СИЗО на время следствия.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/321260/
просмотров: 399
Версия для печати
Материалы по теме
Подозреваемый в убийстве семейной пары в Казахстане мужчина задержан в Бишкеке
Избиение кыргызстанки в Турции. Мать и ребенок вернулись на родину
В Бишкеке задержаны подозреваемые в изнасиловании и убийстве девушки
Задержание милиционера в Бишкеке — подробности от ГКНБ
В Сокулуке задержан подозреваемый в незаконном обороте оружия и боеприпасов
В Бишкеке при получении взятки в 350 тысяч сомов задержан милиционер
Женщина пожаловалась, что ее сына избили в СИЗО-1. В ГСИН заявили: видео — фейк
В Токмаке задержаны лжемилиционеры, вымогавшие у парня 30 тысяч сомов
Чтобы жена переживала. В Бишкеке мужчина обманул милицию, сообщив об убийстве
Задержаны экс-глава профсоюзов образования и бывший директор детского лагеря
Популярные новости
В&nbsp;Токмаке в&nbsp;спальной комнате своего дома найден повешенным ученик школы &#8470;&nbsp;2 В Токмаке в спальной комнате своего дома найден повешенным ученик школы № 2
Массовая драка со&nbsp;стрельбой произошла в&nbsp;ночном клубе Бишкека. Задержаны двое Массовая драка со стрельбой произошла в ночном клубе Бишкека. Задержаны двое
Экс-депутат и&nbsp;члены &laquo;Жети дубан&raquo; задержаны за&nbsp;подготовку массовых беспорядков Экс-депутат и члены «Жети дубан» задержаны за подготовку массовых беспорядков
Тушить пожар на&nbsp;&laquo;Кудайбергене&raquo; мешали припаркованные авто. Видео с&nbsp;дрона Тушить пожар на «Кудайбергене» мешали припаркованные авто. Видео с дрона
Бизнес
Госуслуги стали доступнее: MegaPay&nbsp;&mdash; все, что вам нужно, в&nbsp;одном приложении Госуслуги стали доступнее: MegaPay — все, что вам нужно, в одном приложении
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; для автовладельцев: оплатите ОСАГО с&nbsp;кешбэком до&nbsp;15&nbsp;процентов «Мой О!» для автовладельцев: оплатите ОСАГО с кешбэком до 15 процентов
MEGA поддержала хакатон Women CUP в&nbsp;рамках инкубационной программы MEGA поддержала хакатон Women CUP в рамках инкубационной программы
Регистрация ИП&nbsp;онлайн с&nbsp;MBusiness&nbsp;&mdash; без очередей и&nbsp;лишних шагов Регистрация ИП онлайн с MBusiness — без очередей и лишних шагов
27 февраля, четверг
13:19
Местности Торт-Кочо на кыргызско-таджикской границе присвоен нейтральный статус Местности Торт-Кочо на кыргызско-таджикской границе при...
13:16
Без обсуждения. Объединенный комитет ЖК одобрил соглашение с Таджикистаном
13:09
Граница Кыргызстана и Таджикистана: какими именно участками обменялись страны
12:50
На Иссык-Куле задержаны подозреваемые в убийстве приятеля
12:44
В КР хотят уменьшить размер пособия по несчастным случаям на производстве