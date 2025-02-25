В городе Ош задержаны женщины за контрабанду лекарств в Узбекистан

В ходе оперативных мероприятий сотрудники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД совместно с прокуратурой и следственной службой ОВД Кара-Суйского района пресекли деятельность преступной группировки, организовавшей контрабандный канал поставки сильнодействующих лекарств в Узбекистан.

По уголовному делу, возбужденному по статье 292 части 2 УК КР, задержаны семь человек, причастных к незаконному обороту препаратов. Среди них жители Оша, Кара-Суу и Кара-Суйского района, а также продавцы аптек.

В ходе многоэтапной спецоперации у подозреваемых изъяты крупные партии сильнодействующих лекарств, разрешенных к обороту только по рецепту в соответствии с приказом Министерства здравоохранения № 1153 от 26 сентября 2023 года.

Рыночная стоимость изъятых препаратов превышает 5,5 миллиона сомов.

Назначены судебно-химические экспертизы. Ведутся оперативные мероприятия по установлению других участников преступной схемы и выявлению каналов поставки контрабандных лекарств.

Часть задержанных водворена в изолятор временного содержания Кара-Суйского района.