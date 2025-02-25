17:45
USD 87.45
EUR 91.64
RUB 0.98
Происшествия

В Бишкеке задержаны подозреваемые в изнасиловании и убийстве девушки

В Бишкеке в одном из жилмассивов найдено тело девушки. Об этом корреспонденту 24.kg сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, девушку сначала изнасиловали, а потом убили. 

«Инцидент произошел 21 февраля. В доме находились девушка и несколько парней. Они распивали спиртное. Один из парней изнасиловал девушку, после чего, когда она начала кричать и устроила скандал, ее убили. Другой парень изнасиловал ее после убийства», — рассказал источник.

В пресс-службе УВД Свердловского района корреспонденту 24.kg рассказали, что 21 февраля в милицию поступило сообщение о том, что в доме в одном из жилмассивов обнаружен труп девушки азиатской национальности с признаками насильственной смерти. Возбуждено дело по статье «Убийство» УК КР. 

По горячим следам задержаны трое подозреваемых. Ими оказались 29-летний К.Б., 23-летние П.Б. и К.А., которых водворили в ИВС ГУВД столицы. Назначены все необходимые экспертизы. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/321066/
просмотров: 376
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке задержан таксист по подозрению в изнасиловании клиентки
Шестерых мужчин задержали по подозрению в убийстве возле водохранилища
Задержание милиционера в Бишкеке — подробности от ГКНБ
В Сокулуке задержан подозреваемый в незаконном обороте оружия и боеприпасов
Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде жылуулук жана ысык суу болбойт. Даректери
В Бишкеке при получении взятки в 350 тысяч сомов задержан милиционер
В Люксембурге 27-летняя женщина ударила ножом в сердце своего мужа
Переход на 12-летку. Как в Бишкеке планируют размещать первоклассников
В Токмаке задержаны лжемилиционеры, вымогавшие у парня 30 тысяч сомов
Бүгүн Бишкектин 11-кичи районунда жылуулук жана ысык суу болбойт
Популярные новости
В&nbsp;Токмаке в&nbsp;спальной комнате своего дома найден повешенным ученик школы &#8470;&nbsp;2 В Токмаке в спальной комнате своего дома найден повешенным ученик школы № 2
В&nbsp;Сокулуке местный спикер похитил сожительницу и&nbsp;бывшую жену и&nbsp;избил&nbsp;их В Сокулуке местный спикер похитил сожительницу и бывшую жену и избил их
Массовая драка со&nbsp;стрельбой произошла в&nbsp;ночном клубе Бишкека. Задержаны двое Массовая драка со стрельбой произошла в ночном клубе Бишкека. Задержаны двое
Экс-депутат и&nbsp;члены &laquo;Жети дубан&raquo; задержаны за&nbsp;подготовку массовых беспорядков Экс-депутат и члены «Жети дубан» задержаны за подготовку массовых беспорядков
Бизнес
MegaPay и&nbsp;&laquo;Элкарт&raquo; объявили победителей второго этапа совместной акции MegaPay и «Элкарт» объявили победителей второго этапа совместной акции
&laquo;Твой билет на&nbsp;финал УЕФА в&nbsp;Мюнхен&raquo;: акция от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; «Твой билет на финал УЕФА в Мюнхен»: акция от «Элдик Банка»
Кредиты под 10&nbsp;процентов на&nbsp;развитие сельского хозяйства от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Кредиты под 10 процентов на развитие сельского хозяйства от «Элдик Банка»
До&nbsp;ПЛАС-форума Digital Kyrgyzstan осталось три дня. Успейте зарегистрироваться До ПЛАС-форума Digital Kyrgyzstan осталось три дня. Успейте зарегистрироваться
25 февраля, вторник
17:39
Дело матери Камчи Кольбаева. Верховный суд изменил приговор гражданской жене Дело матери Камчи Кольбаева. Верховный суд изменил приг...
17:26
Глава кабмина Кыргызстана встретился с президентом Казахстана
17:23
В Бишкеке задержаны подозреваемые в изнасиловании и убийстве девушки
17:11
Страны Центральной Азии воздержались при голосовании за резолюции по Украине
16:39
В Бишкеке задержан таксист по подозрению в изнасиловании клиентки