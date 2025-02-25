В Бишкеке задержаны подозреваемые в изнасиловании и убийстве девушки

В Бишкеке в одном из жилмассивов найдено тело девушки. Об этом корреспонденту 24.kg сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, девушку сначала изнасиловали, а потом убили.

«Инцидент произошел 21 февраля. В доме находились девушка и несколько парней. Они распивали спиртное. Один из парней изнасиловал девушку, после чего, когда она начала кричать и устроила скандал, ее убили. Другой парень изнасиловал ее после убийства», — рассказал источник.

В пресс-службе УВД Свердловского района корреспонденту 24.kg рассказали, что 21 февраля в милицию поступило сообщение о том, что в доме в одном из жилмассивов обнаружен труп девушки азиатской национальности с признаками насильственной смерти. Возбуждено дело по статье «Убийство» УК КР.

По горячим следам задержаны трое подозреваемых. Ими оказались 29-летний К.Б., 23-летние П.Б. и К.А., которых водворили в ИВС ГУВД столицы. Назначены все необходимые экспертизы. Следствие продолжается.