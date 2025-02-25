Шестерых мужчин задержали по подозрению в убийстве возле водохранилища

Оперативники задержали шестерых мужчин, подозреваемых в убийстве человека. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Фото ГУВД Бишкека

20 февраля в милицию сообщили о том, что возле Ала-Арчинского водохранилища, со стороны села Лесного, обнаружено тело мужчины. На место сразу же выехала следственно-оперативная группа, которая установила личность убитого. Им оказался ранее неоднократно судимый 44-летний А.А.

Возбуждено дело по статье «Убийство» УК КР. Оперативники УВД Первомайского района установили личности подозреваемых и задержали их. Шесть человек водворены в ИВС ГУВД Бишкека. Назначены все необходимые экспертизы. Следствие продолжается.