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Происшествия

Шестерых мужчин задержали по подозрению в убийстве возле водохранилища

Оперативники задержали шестерых мужчин, подозреваемых в убийстве человека. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека. 

ГУВД Бишкека
Фото ГУВД Бишкека

20 февраля в милицию сообщили о том, что возле Ала-Арчинского водохранилища, со стороны села Лесного, обнаружено тело мужчины. На место сразу же выехала следственно-оперативная группа, которая установила личность убитого. Им оказался ранее неоднократно судимый 44-летний А.А. 

Возбуждено дело по статье «Убийство» УК КР. Оперативники УВД Первомайского района установили личности подозреваемых и задержали их. Шесть человек водворены в ИВС ГУВД Бишкека. Назначены все необходимые экспертизы. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/321025/
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