Задержан подозреваемый в ложном сообщении о бомбе в Asia Mall

Правоохранители совместно с УГКНБ Бишкека задержали мужчину, сообщившего о взрывном устройстве в одном из торговых центров столицы. Об этом 24.kg рассказали в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Накануне, 19 февраля, примерно в 20.00 в службу «102» позвонил мужчина и сообщил о бомбе в ТРЦ Asia Mall. На место выезжали правоохранители, но ничего не обнаружили. Было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» УК КР.

Оперативники службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции ГУВД Бишкека совместно с сотрудниками ГКНБ установили подозреваемого. Им оказался 34-летний А.И. Задержанный водворен в ИВС.