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Происшествия

Бомбу в аэропорту «Манас» не нашли

Сообщение о заложенной бомбе оказалось ложным, сообщили корреспонденту 24.kg в пресс-службе ГУВД Чуйской области. Аэровокзал работает в штатном режиме.

Напомним, что сегодня, 2 декабря, примерно в 16.21 на электронную почту международного аэропорта «Манас» поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве. В милиции рассказали, что факт зарегистрирован в ГУВД Чуйской области и начата доследственная проверка.

«Милиционеры и сотрудники ГКНБ провели необходимые следственно-оперативные мероприятия, на месте работала группа саперов, факт не подтвердился. Никаких задержек рейсов нет, оцепление снято, аэропорт работает в штатном режиме», — отметили в милиции.

ГУВД Чуйской области предупреждает о том, что за подобные ложные сообщения «шутника» могут наказать лишением свободы до пяти лет.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/312871/
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