13:29
USD 86.50
EUR 90.34
RUB 0.85
Происшествия

Грузовой самолет упал на двухэтажный жилой дом в Вильнюсе

Грузовой самолет упал на двухэтажный жилой дом в Вильнюсе. Об этом сообщает портал LRT.

Падение самолета на дом в столице Литвы произошло сегодня около 5.30 по местному времени. По словам очевидцев, он принадлежал компании DHL. По данным местных СМИ, на борту находились четыре человека — два пилота и два работника.

По предварительным сведениям, проживающие в доме люди не пострадали. При этом трое из четырех членов экипажа также не пострадали. Лишь один из них доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Некоторые местные СМИ сообщают, что пострадавший пилот скончался.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/312149/
просмотров: 762
Версия для печати
Материалы по теме
В момент взрыва рядом с аэропортом Бейрута самолет КР готовился к взлету
В Кыргызстан прибыл второй самолет для авиакомпании Asman Airlines
Аэропорт «Манас» принял первый самолет из Канады для Asman Airlines
Успешно справились. Asman Airlines провела облет своего первого самолета
В Бразилии разбился пассажирский самолет. Погибло 62 человека
В Кыргызстан ввезли самолет без таможенных платежей
Новый самолет аэропорта «Манас» прибудет осенью. Куда он будет летать
Самолет, переданный «Эйр Кыргызстан», стал негодным после 11 лет использования
Аэропорту в Таласе закупят подержанный самолет
Неисправный самолет. Уже сутки пассажиры не могут вылететь из Бишкека в Стамбул
Популярные новости
Вы&nbsp;такое не&nbsp;видели даже в&nbsp;ММА. В&nbsp;городе&nbsp;Ош на&nbsp;дороге подрались водители Вы такое не видели даже в ММА. В городе Ош на дороге подрались водители
Принадлежавший близким Равшана Джеенбекова пансионат вернули государству Принадлежавший близким Равшана Джеенбекова пансионат вернули государству
Дело против экс-посла КР&nbsp;в&nbsp;США закрыто. ГКНБ проверяет заявителя Дело против экс-посла КР в США закрыто. ГКНБ проверяет заявителя
У&nbsp;девочек-сирот отбирают дом. Они просят помощи у&nbsp;Камчыбека Ташиева У девочек-сирот отбирают дом. Они просят помощи у Камчыбека Ташиева
Бизнес
Коворкинг-центр в&nbsp;КТУ имени Раззакова: пространство для студентов будущего Коворкинг-центр в КТУ имени Раззакова: пространство для студентов будущего
MEGA: в&nbsp;2&nbsp;раза больше интернета, в&nbsp;2&nbsp;раза больше развлечений! MEGA: в 2 раза больше интернета, в 2 раза больше развлечений!
В&nbsp;Бишкеке открылся еще один супермаркет сети SPAR В Бишкеке открылся еще один супермаркет сети SPAR
Интернет не&nbsp;подорожает&nbsp;&mdash; глава &laquo;Кыргызтелекома&raquo; развеял опасения операторов Интернет не подорожает — глава «Кыргызтелекома» развеял опасения операторов
25 ноября, понедельник
13:24
Объем воды в Токтогульском водохранилище составил 12,852 миллиарда кубометров Объем воды в Токтогульском водохранилище составил 12,85...
13:01
Кыргызстанцы завоевали три медали на турнире по парадзюдо в Астане
12:48
Солдату, погибшему при вторжении Таджикистана в Кыргызстан, установили памятник
12:46
Депутат: Чиновники в декларациях указывают имущество, которого у них нет
12:36
Грузовой самолет упал на двухэтажный жилой дом в Вильнюсе