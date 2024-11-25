Грузовой самолет упал на двухэтажный жилой дом в Вильнюсе. Об этом сообщает портал LRT.

Падение самолета на дом в столице Литвы произошло сегодня около 5.30 по местному времени. По словам очевидцев, он принадлежал компании DHL. По данным местных СМИ, на борту находились четыре человека — два пилота и два работника.

По предварительным сведениям, проживающие в доме люди не пострадали. При этом трое из четырех членов экипажа также не пострадали. Лишь один из них доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Некоторые местные СМИ сообщают, что пострадавший пилот скончался.