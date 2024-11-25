В Токмаке мужчину задержали за избиение жены. Дело передали в суд

В Токмаке милиция задержала 30-летнего мужчину, систематически избивавшего 28-летнюю супругу. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Главного управления внутренних дел Чуйской области.

Уточняется, 21 сентября в дежурную часть ОВД Токмака поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома по улице Тоголока Молдо мужчина систематически избивает супругу. На место выехала следственно-оперативная группа. В итоге 28-летняя А.А. обратилась с заявлением и просила принять меры в отношении мужа. В тот же день ее госпитализировали, медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Спустя неделю, 28 сентября, возбудили уголовное дело по статье «Семейное насилие» УК КР.

Правоохранители задержали 30-летнего С.Б., которого суд водворил в СИЗО. Позже, 20 ноября, дело доследовали и передали в суд.