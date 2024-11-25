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Происшествия

В аэропорту Антальи после посадки загорелся российский самолет

У пассажирского самолета российской авиакомпании «Азимут», выполнявшего рейс из Сочи в Анталью, после приземления загорелся двигатель. Об этом пишет ряд зарубежных СМИ.

По данным Telegram-канала Baza, на борту находилось 89 человек, среди них 9 детей и 6 членов экипажа. Все были оперативно эвакуированы по надувным трапам, пострадавших нет.

По предварительным сведениям, причиной возгорания мог стать удар левого крыла о взлетно-посадочную полосу при посадке, что привело к пожару в одном из двигателей.

В результате инцидента взлетно-посадочная полоса аэропорта Антальи была временно закрыта. Пассажиры были доставлены в зал ожидания аэропорта, однако их багаж, вероятно, был утрачен в результате пожара.

Росавиация подтвердила отсутствие погибших и пострадавших в результате возгорания. Ведомство начало расследование инцидента.

Пассажиры рейса планируют подать коллективный иск к авиакомпании «Азимут» в связи с произошедшим.

Самолет Sukhoi Superjet 100, на котором произошел инцидент, был получен авиакомпанией «Азимут» в 2017 году и оснащен двигателями SaM146 совместного российско-французского производства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/312100/
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