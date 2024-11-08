Иностранцы, участвовавшие в массовой драке в Бишкеке, задержаны. Об этом сообщили в ГУВД.

Фото ГУВД Бишкека

По данным ведомства, подозреваемые в хулиганстве водворены в СИЗО по решению суда на два месяца.

Драка между иностранцами произошла утром 3 ноября в Свердловском районе. На пульт 102 поступило сообщение примерно в 4.50. В милицию доставили двух 23-летних иностранцев, один из которых написал заявление на второго.

Возбуждено уголовное дело по статье 280 «Хулиганство» УК КР.

Правоохранители назначили все необходимые экспертизы. Следствие продолжается.