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Происшествия

Иностранцы, участвовавшие в массовой драке в Бишкеке, задержаны

Иностранцы, участвовавшие в массовой драке в Бишкеке, задержаны. Об этом сообщили в ГУВД.

ГУВД Бишкека
Фото ГУВД Бишкека

По данным ведомства, подозреваемые в хулиганстве водворены в СИЗО по решению суда на два месяца.

Драка между иностранцами произошла утром 3 ноября в Свердловском районе. На пульт 102 поступило сообщение примерно в 4.50. В милицию доставили двух 23-летних иностранцев, один из которых написал заявление на второго.

Возбуждено уголовное дело по статье 280 «Хулиганство» УК КР.

Правоохранители назначили все необходимые экспертизы. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/310606/
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