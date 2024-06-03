12:44
USD 87.70
EUR 95.02
RUB 0.97
Происшествия

Тройное ДТП под Бишкеком. Участник аварии рассказал подробности

Автомобиль Hyundai Sonata спровоцировал ДТП, выехав на встречную полосу движения. Об этом сообщил корреспонденту 24.kg участник аварии.

Ранее сообщалось, что утром 30 мая по улице Алма-Атинской недалеко от пересечения с объездной трассой столкнулись два автомобиля Honda Fit и Hyundai Sonata. В результате ДТП пострадал один человек.

Один из участников аварии, водитель черного Honda Fit рассказал 24.kg, что автомобиль Hyundai Sonata выехал на встречную полосу движения и столкнулся с ним. В этот момент водитель еще одной Honda Fit серого цвета, избегая столкновения и не справившись с управлением, съехал с трассы. Машина снесла столб и врезалась в дерево. Водитель серой Honda Fit госпитализирован.

В пресс-службе УОБДД Чуйской области сообщили, что все материалы переданы в следственную службу ОВД Аламединского района. Назначены необходимые экспертизы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/295627/
просмотров: 1639
Версия для печати
Материалы по теме
На трассе Бишкек — Кордай водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП
Группа учителей попала в ДТП. Пострадавшие до сих пор не получили компенсацию
Женщина сгорела заживо, еще трое погибли в ДТП в Джалал-Абаде
Моя мама погибла, но дело не возбуждают. Россиянка обратилась к главе ГКНБ
В Казахстане в аварии погиб кыргызстанец, еще двое в больнице
Три подростка погибли в страшном ДТП на Иссык-Куле
В селе Ленинском столкнулись два грузовика. Один водитель застрял в кабине
Женщина скончалась в реанимации после ДТП с мотоциклом в Джалал-Абаде
Страшное ДТП в Караколе. Погибла женщина, пять человек в больнице
Восстание машин по-бишкекски. Honda Odyssey ехала без водителя
Популярные новости
ГКНБ конфисковал в&nbsp;пользу государства Lexus RX&nbsp;300 и&nbsp;два Hyundai Porter ГКНБ конфисковал в пользу государства Lexus RX 300 и два Hyundai Porter
Жители Бишкека и&nbsp;Чуйской области ощутили землетрясение Жители Бишкека и Чуйской области ощутили землетрясение
Получила более $200&nbsp;тысяч. ГКНБ задержал члена адвокатской коллегии Получила более $200 тысяч. ГКНБ задержал члена адвокатской коллегии
Кыргызстанец хотел принять участие в&nbsp;теракте в&nbsp;Европе. ГКНБ его задержал Кыргызстанец хотел принять участие в теракте в Европе. ГКНБ его задержал
Бизнес
Обязательная регистрация мобильных телефонов на&nbsp;территории Кыргызской Республики Обязательная регистрация мобильных телефонов на территории Кыргызской Республики
Ректор КРСУ Денис Фомин-Нилов: Инвестируйте в&nbsp;свой интеллект&nbsp;&mdash; это выгодно Ректор КРСУ Денис Фомин-Нилов: Инвестируйте в свой интеллект — это выгодно
&laquo;Керемет Банк&raquo;&nbsp;&mdash; первый участник GovFintech-платформы &laquo;Ишкер&raquo; от&nbsp;&laquo;MEGA&amp;РСК Банк&raquo; «Керемет Банк» — первый участник GovFintech-платформы «Ишкер» от «MEGA&РСК Банк»
VoLTE от&nbsp;MEGA: кристально чистый звук при высокой скорости интернета бесплатно VoLTE от MEGA: кристально чистый звук при высокой скорости интернета бесплатно
3 июня, понедельник
12:43
В Кыргызстане нет тестов на определение синтетических наркотиков В Кыргызстане нет тестов на определение синтетических н...
12:24
В Бишкеке на сейсмостойкость проверили 100 многоэтажных домов
12:01
Уже не только Иссык-Куль. Как меняются интересы туристов, посещающих Кыргызстан
11:40
Курманкул Зулушев написал заявление о добровольном сложении полномочий
11:37
Депутаты возмущены докладом замминистра цифрового развития на заседании ЖК