Тройное ДТП под Бишкеком. Участник аварии рассказал подробности

Автомобиль Hyundai Sonata спровоцировал ДТП, выехав на встречную полосу движения. Об этом сообщил корреспонденту 24.kg участник аварии.

Ранее сообщалось, что утром 30 мая по улице Алма-Атинской недалеко от пересечения с объездной трассой столкнулись два автомобиля Honda Fit и Hyundai Sonata. В результате ДТП пострадал один человек.

Один из участников аварии, водитель черного Honda Fit рассказал 24.kg, что автомобиль Hyundai Sonata выехал на встречную полосу движения и столкнулся с ним. В этот момент водитель еще одной Honda Fit серого цвета, избегая столкновения и не справившись с управлением, съехал с трассы. Машина снесла столб и врезалась в дерево. Водитель серой Honda Fit госпитализирован.

В пресс-службе УОБДД Чуйской области сообщили, что все материалы переданы в следственную службу ОВД Аламединского района. Назначены необходимые экспертизы.