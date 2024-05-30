Три автомобиля столкнулись под Бишкеком. Есть пострадавшие

Недалеко от пересечения объездной трассы и улицы Алма-Атинской столкнулись три автомобиля. Об этом 24.kg сообщил читатель и прислал видео с места ДТП.

По его словам, авария случилась сегодня, 30 мая, примерно в 08:00.

«Автомобили Honda Fit и Hyundai Sonata ехали в одном направлении на большой скорости и столкнулись, выехав на встречную полосу движения. В этот момент автомобиль Honda Fit черного цвета въехал в столкнувшиеся авто. По предварительным данным, есть пострадавший, которого забрали медики», — рассказал очевидец.