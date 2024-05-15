В 2024-м селевые потоки превысили объем прошлого года. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил глава МЧС Бообек Ажикеев.

«Нас спасли ранее проведенные нами работы. В прошлом году затопило много домов в Сузакском районе и в Баткенской области, сегодня пострадавших от стихии построек намного меньше, но мы еще уточняем их количество», — сказал министр.

Он назвал основные причины затопления домов. По его словам, это постройки на месте селеотводных каналов, замусоренность арыков и объекты, не отвечающим нормам строительства.

Всего для ликвидации последствий селей привлечены 3 тысячи 710 человек из числа местных органов власти, местных жителей, сотрудников Гражданской защиты и МЧС, а также 317 единиц спецтехники.