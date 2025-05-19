Последствия штормового ветра. В двух районах Чуйской области снесло крыши домов

В результате сильного ветра в Чуйском и Иссык-Атинском районах пострадали крыши домов и электропровод. Об этом сообщила пресс-служба полномочного представительства в Чуйской области.

МЧС зафиксировало следующие повреждения:

в селе Алмалуу (Иссык-Атинский айыл окмоту) с крыши строящегося детского сада на улице Байсабаева сорвало около 160 квадратных метров металлического шифера;

в селе Таш-Башат с крыши нового, не введенного в эксплуатацию спортзала на улице Центральной сорвано 80 квадратных метров покрытия;

в селе Жогорку Ичке-Суу на улице Алыбаева с частного жилого дома сорвало 40 квадратных метров кровли;

также в селе Алмалуу на улице Байсабаева с крыши частного сарая унесло примерно 40 квадратных метров кровли.

По Чуйскому району:

в селе Маданият (Онбир-Жылга айыл окмоту) в результате падения дерева поврежден электропровод.

Пострадавших нет. На месте работают сотрудники Чуйского РЭС, подразделения МЧС и представители местных органов власти, ведутся работы по устранению последствий. Дополнительные данные уточняются.