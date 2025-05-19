16:11
USD 87.45
EUR 97.93
RUB 1.09
Происшествия

Последствия штормового ветра. В двух районах Чуйской области снесло крыши домов

В результате сильного ветра в Чуйском и Иссык-Атинском районах пострадали крыши домов и электропровод. Об этом сообщила пресс-служба полномочного представительства в Чуйской области.

МЧС зафиксировало следующие повреждения:

  • в селе Алмалуу (Иссык-Атинский айыл окмоту) с крыши строящегося детского сада на улице Байсабаева сорвало около 160 квадратных метров металлического шифера;
  • в селе Таш-Башат с крыши нового, не введенного в эксплуатацию спортзала на улице Центральной сорвано 80 квадратных метров покрытия;
  • в селе Жогорку Ичке-Суу на улице Алыбаева с частного жилого дома сорвало 40 квадратных метров кровли;
  • также в селе Алмалуу на улице Байсабаева с крыши частного сарая унесло примерно 40 квадратных метров кровли.

По Чуйскому району:

  • в селе Маданият (Онбир-Жылга айыл окмоту) в результате падения дерева поврежден электропровод.

Пострадавших нет. На месте работают сотрудники Чуйского РЭС, подразделения МЧС и представители местных органов власти, ведутся работы по устранению последствий. Дополнительные данные уточняются.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/329585/
просмотров: 360
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке и Чуйской области ожидаются гроза и сильный ветер
Сильный ветер в Бишкеке. Снесены крыши четырех многоэтажек, повалено 30 деревьев
Штормовое предупреждение. В Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный ветер
В Бишкеке и Чуйской области в ближайший час ожидаются гроза и сильный ветер
В Бишкеке и Чуйской области в ближайший час ожидаются гроза и сильный ветер
В Бишкеке и Чуйской области ожидаются сильный ветер и гроза
В Бишкеке и Чуйской области ожидаются гроза и сильный ветер
Сильный ветер в Бишкеке. Ветка разбила стекло автомобиля
Штормовое предупреждение. В Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный ветер
Сильный ветер в Балыкчи сорвал внешнюю отделку стены многоэтажного дома
Популярные новости
Брал взятки и&nbsp;организовал коррупционную схему. Задержан экс-начальник отдела ГНС Брал взятки и организовал коррупционную схему. Задержан экс-начальник отдела ГНС
По&nbsp;факту финансирования ОПГ Кольбаева объявлен в&nbsp;розыск казахский бизнесмен По факту финансирования ОПГ Кольбаева объявлен в розыск казахский бизнесмен
Бывшего вице-мэра Бишкека задержали за&nbsp;мошенничество в&nbsp;особо крупном размере Бывшего вице-мэра Бишкека задержали за мошенничество в особо крупном размере
В&nbsp;Кыргызстане при сплаве по&nbsp;реке Нарын погиб гражданин России В Кыргызстане при сплаве по реке Нарын погиб гражданин России
Бизнес
MEGA и&nbsp;MegaLab завершили социальный проект &laquo;IT-Maмa&raquo;&nbsp;&mdash; шаг к&nbsp;новым горизонтам MEGA и MegaLab завершили социальный проект «IT-Maмa» — шаг к новым горизонтам
Развитие племенного скотоводства&nbsp;&mdash; под 3&nbsp;процента годовых от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Развитие племенного скотоводства — под 3 процента годовых от «Элдик Банка»
Новая реальность без кошелька: &laquo;Элкарт&raquo; меняет культуру платежей в&nbsp;Кыргызстане Новая реальность без кошелька: «Элкарт» меняет культуру платежей в Кыргызстане
Социология&nbsp;&mdash; профессия будущего, которую не&nbsp;заменит искусственный интеллект Социология — профессия будущего, которую не заменит искусственный интеллект
19 мая, понедельник
16:11
Ремонт дорог в Бишкеке. Закрывают два участка и меняют маршрут автобусов Ремонт дорог в Бишкеке. Закрывают два участка и меняют...
16:02
За связи с ОПГ задержан экс-президент Федерации кок бору Талас Бегалиев
15:59
Почему международный аэропорт «Манас» не получил код BSH?
15:48
В Кыргызстане решили не запрещать использовать ПЭТ-упаковки
15:42
Купальный сезон на озерах в Карагачевой роще Бишкека планируют открыть 1 июня