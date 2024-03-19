В Бишкеке задержали женщину, которую разыскивали в России

В Бишкеке задержана гражданка, находящаяся в межгосударственном розыске. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в феврале прошлого года органы внутренних дел России объявили в розыск гражданку Ф.Т. по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 322 (незаконное пересечение государственной границы) УК РФ.

«В Бишкеке камеры наружного видеонаблюдения с системой распознавания лиц, установленные в общественных местах, зафиксировали разыскиваемую. Сотрудники милиции задержали гражданку Ф.Т. и передали соответствующим службам», — говорится в сообщении.