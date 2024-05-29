Разыскиваемый Интерполом Монголии за изнасилование подростка задержан в Бишкеке

Задержаны лица, находящихся в международном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По ее данным, в Бишкеке задержан Б.Э., 1982 года рождения. Он разыскивался Интерполом Монголии за совершение особо тяжкого преступления (изнасилование несовершеннолетней).

Кроме того, в Улан-Баторе (Монголия) задержан гражданин Кыргызстана С.Б., 1981 года рождения, разыскиваемый за мошенничество в особо крупном размере. Он, обещая выгодный курс при приобретении электронных денег, завладел $100 тысячами. Подозреваемый в 2023 году экстрадирован из Польши, но смог избежать уголовной ответственности. Он изменил фамилию и выехал из страны. Прорабатываются вопросы экстрадиции задержанных.