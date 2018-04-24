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В Москве суд заочно арестовал гражданина Кыргызстана по обвинению в терроризме

Мещанский суд Москвы заочно арестовал гражданина Кыргызстана, который обвиняется в вербовке в террористическую организацию и в совершении теракта в составе организованной группы. Об этом сообщил ТАСС.

«Мещанский суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Кыргызстана Мирлана Мамашарипова, 1995 года рождения», — говорится в официальном сообщении суда.

Обвиняемого объявили в международный розыск.

Ему предъявили обвинения по статьям «Содействие террористической деятельности» и «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору» УК РФ.

Кыргызстанца также обвинили в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
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