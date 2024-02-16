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Происшествия

В колонии умер известный российский оппозиционер Алексей Навальный

Управление Федеральной службы исполнения наказания России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти оппозиционера Алексея Навального.

«16 февраля 2024 года в исправительной колонии № 3 осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание», — говорится в сообщении, на которое ссылается «Интерфакс».

В заявлении отмечается, что медицинские работники учреждения незамедлительно прибыли, «был вызван экипаж скорой медицинской помощи».

«Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются», — говорится в сообщении УФСИН.

Алексей Навальный осужден за мошенничество и по ряду других обвинений, в том числе за создание «экстремистского сообщества» — «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК признан в РФ экстремистской организацией и запрещен). Отбывал наказание в 19 лет лишения свободы в колонии особого режима ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Более известен как организатор массовых протестов против президента России Владимира Путина и его ближайшего окружения. «Фонд борьбы с коррупцией» неоднократно проводил расследования и публиковал материалы о коррупции в высших властных кругах РФ. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/286978/
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