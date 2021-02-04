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Общество

Тумбу с надписью «Бишкек» заметили в изоляторе, где сидят сторонники Навального

В России продолжаются задержания активистов, призывающих выходить на митинги в поддержку осужденного оппозиционера Алексея Навального.

Накануне Тверской суд Москвы арестовал на 25 суток главного редактора издания «Медиазона» Сергея Смирнова за ретвит шутки о внешнем сходстве журналиста с лидером панк-группы «Тараканы» Дмитрием Спириным, в которой была указана дата митинга в поддержку Алексея Навального.

В Сети публикуют фотографии из центра временного содержания иностранных граждан в деревне Сахарово, куда увезли отбывать 25 суток Сергея Смирнова.

Пользователи соцсетей заметили, что на одной из тумбочек в изоляторе маркером написано «Кыргызстан, Бишкек». Чуть выше надпись «Fergana». В Twitter предположили, что в этой камере содержались выходцы из Центральной Азии, в частности кыргызстанцы и узбеки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182347/
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