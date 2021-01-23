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Общество

Одиночный пикет. Бишкекчанин вышел поддержать Алексея Навального

В Бишкеке мужчина вышел на одиночный пикет в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Акция протеста проходила около здания посольства России в Кыргызстане. Мужчина держал в руках плакат с надписью: «Свободу Навальному!» По его словам, позже сотрудники милиции забрали плакат.

«Я хочу, чтобы российские власти не коррумпировали наших, чтобы мы жили своей жизнью. Поэтому я вышел за свободу», — сказал мужчина.

Напомним, Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево после того, как он прилетел из Германии. Ему была избрана мера пресечения в виде 30 суток ареста (до 15 февраля). Сегодня в городах России проходят митинги в поддержку Навального.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180989/
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