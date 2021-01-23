Одиночный пикет. Бишкекчанин вышел поддержать Алексея Навального

В Бишкеке мужчина вышел на одиночный пикет в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Акция протеста проходила около здания посольства России в Кыргызстане. Мужчина держал в руках плакат с надписью: «Свободу Навальному!» По его словам, позже сотрудники милиции забрали плакат.

«Я хочу, чтобы российские власти не коррумпировали наших, чтобы мы жили своей жизнью. Поэтому я вышел за свободу», — сказал мужчина.

Бишкекчанин Дмитрий вышел поддержать Навального pic.twitter.com/WIRl5wFFSy — Шавкат Тургаев (@Devu6kinMakar) January 23, 2021

Напомним, Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево после того, как он прилетел из Германии. Ему была избрана мера пресечения в виде 30 суток ареста (до 15 февраля). Сегодня в городах России проходят митинги в поддержку Навального.