В Кыргызстане произошло еще одно землетрясение

30 января в 10.51 сейсмостанции Института сейсмологии НАН зарегистрировали землетрясение силой в эпицентре 3,5 балла. Об этом сообщается на странице института в Facebook.

По предварительным данным, очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана на хребте Ак-Тор, в 15 километрах к северо-востоку от села Кара-Кыр, в 21 километре к юго-западу от села Нурдаш и в 25 километрах к северо-западу от села Сопу-Коргон.

В населенных пунктах Кыргызской Республики интенсивность землетрясения составила в селах Кара-Кыр, Нурдаш, Сопу-Коргон около 3 баллов.

Ранее в Институте сейсмологии сообщили, что афтершоки на кыргызско-китайской границе продолжаются. За последние сутки на территории Кыргызстана зафиксированы пять подземных толчков, очаги четырех из них расположены в Китае. Все они ощущались в некоторых населенных пунктах Кыргызстана.