11:56
USD 89.32
EUR 96.77
RUB 0.99
Происшествия

Афтершоки после землетрясения в Китае продолжаются

Продолжается активность афтершоков. Ночью зафиксировано три события. Об этом сообщили в Институте сейсмологии НАН КР.

По предварительным данным, их очаги располагались на территории Китая. Они ощущались в некоторых населенных пунктах Кыргызстана. Первое землетрясение, произошедшее в 3.30, силой в эпицентре 4 балла ощущалось в селе Бедель (около 3 баллов). Второе произошло в 4.27 силой в эпицентре 6 баллов. В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения составила в селах Бедель — 5 баллов, Ыштык — 4 балла, Кумтор — 3,5 балла.

Третье зафиксировано в 7.44. Сила в эпицентре — около 4,5 балла. В селах Бедель интенсивность толчков составила 3,5 балла, Ыштык — около 3 баллов.

Напомним, землетрясение силой около 7 баллов в КНР произошло 23 января в 00.09. Особо сильные толчки ощущались в Джети-Огузском, Аксыйском и Тюпском районах Иссык-Кульской области. В Бишкеке ощущалось в пределах 4-5 баллов. Вслед за ним последовала серия землетрясений.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285353/
просмотров: 849
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане вновь произошло землетрясение магнитудой 4
Госстрой: Серьезных разрушений после землетрясения не зарегистрировано
Последствия землетрясения в Китае. Есть погибшие
В Китае вновь произошло два землетрясения. Толчки ощущались и в Кыргызстане
Ждут ли Кыргызстан разрушительные землетрясения? Ответ сейсмолога
Разгул стихии. 10 сильнейших землетрясений в Кыргызстане за 150 лет
Землетрясение в Кыргызстане. Госстрой просит сообщать о дефектах в зданиях
Около 140 тысяч кыргызстанцев застраховали свое жилье в 2023 году
Правила безопасности при землетрясении можно узнать через QR-код — МЧС
В Кыргызстане обращений от пострадавших после землетрясения не было — Минздрав
Популярные новости
Бунт заключенных в&nbsp;колонии &#8470;&nbsp;1&nbsp;подавили сотрудники СИН Бунт заключенных в колонии № 1 подавили сотрудники СИН
СИН провела обыски в&nbsp;колонии. Что нашли у&nbsp;заключенных СИН провела обыски в колонии. Что нашли у заключенных
Райымбека Матраимова объявили в&nbsp;розыск. ГКНБ возбудил уголовное дело Райымбека Матраимова объявили в розыск. ГКНБ возбудил уголовное дело
Перестрелка в&nbsp;Бишкеке. Задержаны подозреваемые в&nbsp;покушении на&nbsp;убийство Перестрелка в Бишкеке. Задержаны подозреваемые в покушении на убийство
Бизнес
&laquo;Керемет Банк&raquo; передал мебель и&nbsp;канцтовары центру для детей &laquo;Акниет&raquo; «Керемет Банк» передал мебель и канцтовары центру для детей «Акниет»
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo;: итоги 2023 года и&nbsp;масштабные цели на&nbsp;2024-й ЗАО «МПЦ»: итоги 2023 года и масштабные цели на 2024-й
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; успешно завершил газификацию населенного пункта &laquo;Товарная&raquo; «Газпром Кыргызстан» успешно завершил газификацию населенного пункта «Товарная»
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; продолжает сдачу объектов проекта Digital CASA «Кыргызтелеком» продолжает сдачу объектов проекта Digital CASA
30 января, вторник
11:50
Автовладельцев хотят обязать устанавливать видеорегистраторы. Депутаты против Автовладельцев хотят обязать устанавливать видеорегистр...
11:49
В 2023 году курс доллара США к сому вырос почти на 4 процента
11:32
Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 13 процентов
11:21
Глава кабмина пообещал снизить почти вдвое размеры страховых взносов
11:18
Почему Садыр Жапаров будет выдвигаться на второй срок — ответ пресс-секретаря