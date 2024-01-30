Афтершоки после землетрясения в Китае продолжаются

Продолжается активность афтершоков. Ночью зафиксировано три события. Об этом сообщили в Институте сейсмологии НАН КР.

По предварительным данным, их очаги располагались на территории Китая. Они ощущались в некоторых населенных пунктах Кыргызстана. Первое землетрясение, произошедшее в 3.30, силой в эпицентре 4 балла ощущалось в селе Бедель (около 3 баллов). Второе произошло в 4.27 силой в эпицентре 6 баллов. В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения составила в селах Бедель — 5 баллов, Ыштык — 4 балла, Кумтор — 3,5 балла.

Третье зафиксировано в 7.44. Сила в эпицентре — около 4,5 балла. В селах Бедель интенсивность толчков составила 3,5 балла, Ыштык — около 3 баллов.

Напомним, землетрясение силой около 7 баллов в КНР произошло 23 января в 00.09. Особо сильные толчки ощущались в Джети-Огузском, Аксыйском и Тюпском районах Иссык-Кульской области. В Бишкеке ощущалось в пределах 4-5 баллов. Вслед за ним последовала серия землетрясений.