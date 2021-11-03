В Чуйской области трое парней похитили девушку для женитьбы. Об этом сообщили в УОБДД.

Согласно данным, 2 ноября в 21.30 инспекторам была передана информация, что около восьми вечера в совхозе «Ала-Тоо» Аламединского района двое молодых парней насильно похитили девушку 2003 года рождения и уехали на неизвестной машине, предположительно, в Таласскую область.

На стационарном посту «Сосновка» остановлена автомашина марки Lexus. В ней находились трое молодых парней и девушка. При их опросе выяснили, что девушку похитили для принудительного брака и направлялись в Таласскую область.

Молодые люди доставлены в следственную службу Жайылского района для дальнейшего разбирательства.