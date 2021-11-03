09:42
USD 84.80
EUR 98.27
RUB 1.19
Происшествия

В Чуйской области трое парней похитили девушку для женитьбы

В Чуйской области трое парней похитили девушку для женитьбы. Об этом сообщили в УОБДД.
 
Согласно данным, 2 ноября в 21.30 инспекторам была передана информация, что около восьми вечера в совхозе «Ала-Тоо» Аламединского района двое молодых парней насильно похитили девушку 2003 года рождения и уехали на неизвестной машине, предположительно, в Таласскую область.
 
На стационарном посту «Сосновка» остановлена автомашина марки Lexus. В ней находились трое молодых парней и девушка. При их опросе выяснили, что девушку похитили для принудительного брака и направлялись в Таласскую область.
 
Молодые люди доставлены в следственную службу Жайылского района для дальнейшего разбирательства.
 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/212476/
просмотров: 227
Версия для печати
Материалы по теме
Десять процентов от штрафа за нарушение ПДД получает сотрудник ГУОБДД
Нецелесообразно. В регионах Кыргызстана Патрульную службу внедрять не будут
В Кыргызстане в авариях с начала года погибли 78 детей
Международные эксперты обучат сотрудников МВД расследовать аварии на дорогах
Хоть депутат. Нарушивших ПДД обещают наказывать вне зависимости от их должностей
Похищение Орхана Инанды. Адвокат сообщила новые подробности
На перевалах Кыргызстана временно ограничено движение для всех видов транспорта
В городе Ош несколько парней похитили девушку. Подозреваемых задержали
Сидел на дороге. В Иссык-Кульской области насмерть сбили пьяного местного жителя
Полпред президента в Таласе из бюджета незаконно оплачивал комуслуги и охрану
Популярные новости
Задержание активиста Бакая Кашкарбаева. В&nbsp;ГУВД рассказали подробности Задержание активиста Бакая Кашкарбаева. В ГУВД рассказали подробности
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;пешеходном переходе сбили женщину В Бишкеке на пешеходном переходе сбили женщину
В&nbsp;Бишкеке задержали экс-судью Аламединского райсуда. Его водворили в&nbsp;СИЗО-1 В Бишкеке задержали экс-судью Аламединского райсуда. Его водворили в СИЗО-1
В&nbsp;Кара-Балте бастуют водители маршруток. Требуют повысить тариф на&nbsp;проезд В Кара-Балте бастуют водители маршруток. Требуют повысить тариф на проезд
Бизнес
Услуги ОАО &laquo;РСК Банк&raquo; в&nbsp;мобильном приложении MegaPay без комиссии Услуги ОАО «РСК Банк» в мобильном приложении MegaPay без комиссии
В&nbsp;2021 году MegaCom пополнил бюджет на&nbsp;763 миллиона сомов за&nbsp;счет покупки частот В 2021 году MegaCom пополнил бюджет на 763 миллиона сомов за счет покупки частот
O!Store открывает седьмой филиал в&nbsp;городе&nbsp;Ош и&nbsp;объявляет скидки! O!Store открывает седьмой филиал в городе Ош и объявляет скидки!
Акция! Скидки на&nbsp;услуги онлайн-ККМ MegaKassa от&nbsp;ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; Акция! Скидки на услуги онлайн-ККМ MegaKassa от ЗАО «Альфа Телеком»
3 ноября, среда
09:36
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразился один медработник В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразился один мед...
09:33
Коронавирусом болеют 1 тысяча 408 человек, 209 — в тяжелом состоянии
09:31
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека
09:29
В КР выявили 74 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 181 499
09:28
Сегодня на молодежном чемпионате мира начнет борьбу за медали Айпери Медет кызы