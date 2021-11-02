С начала года в Кыргызстане похищено больше 2,5 тысячи голов скота. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По версии милиции, в большинстве случаев краж виновата беспечность владельцев животных.

«За девять месяцев по республике в производстве органов внутренних дел находилось 1 тысяча 137 материалов, связанных со скотокрадством. Большая часть похищенного — это мелкий рогатый скот, затем идет крупный рогатый скот, меньше всего лошадей. Раскрыты 902 преступления. Задержаны 366 подозреваемых. Пресечена деятельность 87 организованных групп», — говорится в сообщении.

Анализ МВД показывает, что немалая часть хищений домашнего скота происходят в кошарах и сараях владельцев, куда злоумышленники проникают практически беспрепятственно. Отмечается также, что выпуская животных на свободный выпас, владельцы зачастую оставляют их без должного присмотра.