Внимание, розыск! Без вести пропал 62-летний Сапарбек Абдышев

ОВД Аламединского района разыскивается без вести пропавший 62-летний Сапарбек Абдышев, который 18 сентября вышел из дома в селе Байтик и не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

«Приметы: рост примерно 170 сантиметров , среднего телосложения, голова лысая. Нос прямой, лицо круглое, уши оттопыренные, губы тонкие, глаза темные. Был одет в белую рубашку с короткими рукавами, черные спортивные штаны, на ногах белые кеды. Особые приметы: на левом запястье татуировка S, есть шарм от аппендицита», — говорится в сообщении.

Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области. Разыскиваемый Сапарбек Абдышев

Всех, кто располагает какой-либо информацией о разыскиваемом, в милиции просят обращаться по номерам: 0312363523, 0504772277, 0550343363.