В Санкт-Петербурге произошла авария с участием кыргызстанца. Он в больнице

В Санкт-Петербурге произошла авария с участием водителя-мигранта и подростка. Обоих в тяжелом состоянии доставили в больницу. Об этом сообщают российские СМИ.

По их данным, 34-летний уроженец Кыргызстана ехал за рулем Kia Rio. На 35-м километре он решил повернуть на набережную Екатерингофки. При перестроении столкнулся с Volvo, движущимся в попутном направлении.

В результате кыргызстанец и его 17-летний пассажир попали в больницу. У подростка зафиксирована открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и переломы лицевого скелета, свода и основания черепа. Обстоятельства ДТП уточняются.