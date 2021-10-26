В Баткенской области кыргызстанцы нелегально провозили фрукты. Их задержали

В Баткенской области пограничники пресекли несколько попыток незаконного провоза контрабандных грузов через государственную границу. Об этом сообщает Погранслужба ГКНБ.

Уточняется, что в Кадамджайском районе Баткенской области пограничный наряд задержал автомашину Mercedes-Benz Sprinter, которой управлял 25-летний кыргызстанец Э.К. Он пытался провезти 3 тонны винограда из Узбекистана в Кыргызстан.

«Позднее в местности Кунбатыш Баткенского района пограничники задержали еще одного кыргызстанца, который уже выгружал виноград, нелегально привезенный из Таджикистана. В местности Кызыл-Кыяк военнослужащие задержали автомашину Mercedes-Benz Sprinter. Кыргызстанец Р.С. пытался ввезти в КР из анклава Сох (Узбекистан) 4 тысячи 500 килограммов лимонов. В селе Уч-Добо пограничный наряд совместно с народными дружинниками обнаружил КамАЗ. Водитель на месте отсутствовал. В грузовом отсеке транспорта обнаружено 20 тонн яблок», — сообщили в Погранслужбе.